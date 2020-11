Manchester City va blinder Phil Foden

Un message fort pour le centre de formation de Manchester City. Alors que les Citizens ont montré qu'ils n'hésitaient pas à dépenser sans compter pour recruter, ils s'apprêteraient à prouver qu'ils peuvent aussi récompenser les jeunes formés au club. Et le premier auquel on pense s'appelle Phil Foden.

Le jeune anglais s'est fait une place importante dans l'effectif de Pep Guardiola. Sous contrat jusqu'en 2024, le milieu de terrain semble être parti pour durer à Manchester City. Et ce d'autant plus que, selon le Daily Star, les dirigeants mancuniens songeraient à offrir une prolongation en or à leur pépite de 20 ans. Le média anglais parle d'un salaire multiplié par 3, avec des primes de victoire très élevées. De quoi créer une relation de confiance durablement…