Aston Villa : c'est fait pour Lucas Digne !

Annoncé sur le départ depuis un certain temps, Lucas Digne, le latéral gauche d'Everton, passé par le PSG et le FC Barcelone notamment, serait plus que jamais proche de rejoindre Aston Villa selon les informations de Skysports. Le joueur, dont les relations avec son entraîneur Rafael Benitez ne sont pas idéales, souhaitait quitter les Toffees afin de retrouver du temps de jeu en vu de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

La suite après cette publicité

Souvent cité à Chelsea comme le remplaçant de Ben Chilwell, blessé pour le reste de la saison, Lucas Digne va finalement rejoindre Steven Gerrard et Philippe Coutinho du côté de Birmingham, à Aston Villa, où il est attendu dans la journée pour passer sa visite médicale. Le montant du transfert avoisinerait les 30 M€ pour l'ancien Lillois.