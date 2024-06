FC Lorient : Olivier Pantaloni officiellement nommé entraîneur

Après un long mano-à-mano entre lui et Jocelyn Gourvennec, il a finalement été nominé officiellement ce dimanche. Comme nous vous le révélions ces derniers jours sur notre site, Olivier Pantaloni a été intronisé dans son nouveau poste d’entraîneur du FC Lorient. Le coach de 57 ans sort de dix saisons avec l’AC Ajaccio et aura désormais à cœur de faire remonter le club du Morbihan dans l’élite.

Ce dernier a fait part de sa fierté de rejoindre les Merlus : «en rejoignant le FC Lorient s’offre à moi un nouveau challenge ô combien stimulant. Au-delà de la satisfaction de pouvoir entraîner le FCL, club affichant de grandes ambitions, j’aborde cette saison avec une énorme motivation afin de permettre au club et à ses supporters de retrouver la Ligue 1 et ce le plus rapidement possible. Bretons et Corses, nous partageons ensemble une identité forte liée à nos territoires et qui nous rassemble autour de valeurs communes. »