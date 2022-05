PSG : Luis Campos était en France ce lundi

Luis Campos, annoncé comme le futur directeur sportif du Paris SG pour remplacer Leonardo, est apparu publiquement ce mardi matin, au Portugal, à Maia, à l'occasion du XVIe Congrès International du Football. S'il a esquivé les questions des journalistes présents au sujet de son avenir, le dénicheur de talents a tout de même laissé échapper une petite confidence à l'occasion de sa prise de parole.

«Ce qui s'est passé ces dernières années dans le monde du football, c'est que le footballeur est en premier lieu un actif. Hier (lundi), j'étais dans un hôtel en France et j'ai vu un reportage à la télévision sur la prolongation de Mbappé et la première chose dont ils ont parlé, ce sont des chiffres de l'opération, des 300 M€ de prime à la signature, de combien peuvent lui rapporter les droits à l'image à l'avenir. L'argent est toujours plus le plus important dans le football et il faut s'adapter à ça», a indiqué le Lusitanien. Selon Record, ce voyage en France était l'occasion de finaliser sa venue au PSG, qui devrait être officialisée la semaine prochaine. Le timing annoncé par Nasser Al-Khelaïfi en somme.