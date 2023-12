Brésil : un rebondissement inattendu met en grand péril le dossier Ancelotti !

C’est un des gros dossiers de ces derniers mois. Où entrainera Carlo Ancelotti la saison prochaine ? En fin de contrat en mai 2024 avec le Real Madrid, le technicien italien de 64 ans n’a toujours pas prolongé son bail dans la capitale espagnole. Fort de son CV impressionnant et de ses qualités d’entraîneur irréfutables, les prétendants se font logiquement entendre. Dans cette optique, le Brésil ne s’est jamais caché et compte bien miser sur l’ancien coach parisien pour relancer une machine brésilienne quelque peu enrayée ces dernières semaines. Président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues n’était d’ailleurs pas passé par quatre chemins au moment d’évoquer le sujet du Transalpin.

«Le Brésil a plusieurs entraîneurs compétents à sa disposition, que nous apprécions beaucoup, mais nous avons un plan A et c’est Ancelotti. Nous avons l’impression que cela va marcher. Je pense qu’il est fasciné par l’équipe nationale brésilienne. Il connaît la plupart des joueurs qui ont joué et jouent en équipe nationale. Il admire beaucoup le football brésilien. Nous avons des engagements officiels. Il s’agit des matchs qui commencent en septembre et se poursuivent jusqu’en novembre. Nous espérons avoir, au cours du mois de juin, un positionnement plus clair de sa part (Carlo Ancelotti), afin que nous puissions parler avec plus de conviction», assurait, à ce titre, l’intéressé dans une interview accordée à Band.

Le président du Brésil viré, Ancelotti s’éloigne de plus en plus !

Un sortie sans équivoque confirmant l’intérêt de la sélection brésilienne de faire du Mister le successeur parfait de l’actuel sélectionneur intérimaire Fernando Diniz. Oui mais voilà, ce jeudi, Globoesporte lâche une véritable bombe, annonçant qu’Ednaldo Rodrigues a été viré de la présidence de la fédération brésilienne (CBF). La raison ? Un accord passé en 2022 - et jugé illégal - entre le boss du Brésil et le ministère public. Ainsi, en août 2021, les vice-présidents de la CBF ont nommé Ednaldo Rodrigues président par intérim jusqu’à la fin du mandat de Rogério Caboclo en avril 2023. Dans la foulée, Ednaldo Rodrigues et le ministère public de Rio de Janeiro ont, quant à eux, signé un accord établissant de nouvelles règles électorales. Des règles permettant à Rodrigues d’être élu président de la CBF en tant que candidat unique en 2022 pour un mandat de quatre ans. Et c’est là où le bât blesse.

Des vice-présidents de la CBF ont contesté la signature de l’accord avec le député, estimant que Rodrigues ne pouvait pas signer cet accord parce qu’il était le président intérimaire et qu’il pouvait bénéficier d’un tel accord pour se présenter plus tard… Si la CBF conteste cette version, la 21ᵉ chambre de droit privé du tribunal de justice de Rio de Janeiro aurait donc décidé de donner raison à ces derniers, poussant alors le dirigeant brésilien vers la sortie. Certes, l’officialisation n’est pas encore tombée et le principal concerné peut encore faire appel mais cette nouvelle relance totalement l’avenir de Carlo Ancelotti. Acteur central de ce dossier, Ednaldo Rodrigues pourrait, en cas d’éviction définitive, laisser le Brésil avec un énorme vide sur ce sujet. Nul doute, par ailleurs, que cette information devrait profiter aux Merengues, aujourd’hui bien décidés à poursuivre l’aventure avec l’Italien.

Dernièrement, le média espagnol Relevo affirmait, à ce titre, que le Real Madrid avait pris la décision de prolonger le contrat de son entraîneur et l’avait également informé de ce choix. Plus encore, la direction madrilène aurait pour volonté de finaliser rapidement ce dossier et ainsi officialiser la nouvelle avant fin 2023. Un contrat de deux ans lui serait proposé et Carlo Ancelotti a donc, aujourd’hui, de fortes chances de l’accepter. Loué pour ses capacités à développer les jeunes et conforté par les hautes sphères de la Casa Blanca, le Transalpin, passé par l’AC Milan, aurait de son côté donné sa priorité au Real Madrid par rapport au Brésil. En attendant d’en savoir plus sur le très probable limogeage d’Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti se rapproche donc inexorablement d’une aventure prolongée avec l’actuel leader de Liga. De son côté, le Brésil va rapidement devoir se pencher sur d’autres pistes…