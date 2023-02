PSG : l’avis fort de Ludovic Giuly sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Prolongera ? Prolongera pas ? Parmi les dossiers empilés sur le bureau de la direction du PSG, figure en haut de la pile celui de Lionel Messi. L’Argentin, en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, nage toujours en eaux troubles devant son avenir malgré l’intérêt du Barça de le rapatrier. Si sa prolongation de contrat ne fait pas l’unanimité auprès des supporters parisiens, Ludovic Giuly, entraîneur adjoint de l’OL, aimerait lui le voir rester. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien joueur du Barça a assuré que La Pulga avait encore un rôle à jouer.

« On l’a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu’il a réussi car il s’était bien préparé auparavant, cela devrait convaincre Paris de le prolonger, avance l’ancien international tricolore. Je rappelle qu’on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde ! Il prouve qu’il est capable, si on le gère bien, d’apporter encore beaucoup. Quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs. Après, il ne faudra pas non plus faire n’importe quoi avec lui et bien poser les choses. Il arrive à un âge où il doit être géré de plus en plus. Si c’est pour lui faire disputer tous les matchs afin de faire plaisir au public et aux télés, cela n’ira pas », a-t-il expliqué.

