Mercato : l’Inter Milan abandonne Romelu Lukaku et fonce sur une piste surprenante

L’Inter Milan fait face à un gros chantier concernant sa ligne d’attaque cet été. Finalistes malheureux de la dernière Ligue des Champions, les dirigeants interistes viennent de perdre Edin Dzeko qui a donc rejoint Fenerbahçe. Pour anticiper ce départ important, car le Bosniaque a tout de même inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives cette saison, l’Inter Milan a quasiment bouclé l’arrivée de Marcus Thuram.

En effet, comme nous vous le révélions, l’international français a refusé le PSG, Chelsea encore l’AC Milan pour rejoindre l’Inter Milan. Un très gros coup de la part du club italien qui a donc doublé le PSG et son rival pour récupérer un joueur libre et qui ne va donc rien coûter en indemnité de transfert. En Allemagne, l’ancien pensionnaire de l’EAG a inscrit 44 buts et délivré 29 passes décisives en 134 rencontres, toutes compétitions confondues. Reste désormais à l’Inter Milan de régler définitivement le dossier Romelu Lukaku.

Prêté par Chelsea cette saison du côté de l’Inter, le Belge est parti pour rester en Italie. Une option étudiée sérieusement par les Nerazzurri qui veulent aussi le conserver pour avoir une ligne d’attaque complète la saison prochaine. Mais les négociations sont difficiles depuis plusieurs semaines et cela commence à tendre la direction interiste. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, si les Blues ne demandent que 40 millions pour Lukaku, la somme semble être trop élevée pour l’Inter qui étudie déjà d’autres pistes et qui souhaitait juste se faire reprêter Lukaku.

Dans ce sens, selon les indiscrétions du média italien, l’Inter Milan cible désormais un attaquant de l’Atlético de Madrid : Alvaro Morata. L’attaquant espagnol est très apprécié de Beppe Marotta, son ancien dirigeant à la Juventus qui est maintenant à l’Inter (depuis 2018). Comme Lukaku, Morata est pisté aussi par l’AC Milan et Al Hilal. Sa clause de départ n’est que de 10 millions (contrat jusqu’en 2024) et son cas ressemble à une opportunité rêvée surtout qu’il est ouvert à un retour en Italie. L’Inter veut rapidement accélérer dans ce dossier pour griller la concurrence.