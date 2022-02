PSG - Real Madrid : Lionel Messi doit-il jouer en faux numéro 9 ?

La suite après cette publicité

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le bilan reste contrasté. Depuis son arrivée l'été dernier, l'Argentin s'est offert son septième Ballon d'Or mais garde une trop faible trace sur le terrain. En 20 matches sous les couleurs parisiennes, la Pulga n'a délivré que huit passes décisives et inscrit sept buts... bien en deçà des attentes. Mais il y a eu beaucoup de débats autour de la star argentine. Doit-il s'adapter plus facilement au PSG ? Mauricio Pochettino doit-il construire l'équipe autour de lui ? Des questions toujours sans réponses, alors que Lionel Messi a manqué douze rencontres cette saison et met du temps à s'adapter à sa nouvelle écurie.

Mais les dernières prestations parisiennes pourraient donner quelques solutions à Mauricio Pochettino. Alignée en position de faux numéro 9 contre le LOSC, la Pulga a réalisé son meilleur match depuis son arrivée dans la capitale. Positionné seul dans l'axe d'un 4-3-3 plus équilibré, avec un Kylian Mbappé capable de prendre la profondeur et un Angel Di Maria qui sait rester collé sur son côté, Messi a été plus libéré.

Un total de cinq tirs tentés, six passes dangereuses et une entente avec Kylian Mbappé de plus en plus intéressante, qu'il préfère dans ce rôle. «Leo est un joueur qui a besoin de toucher le ballon et de sentir le jeu. Il a besoin d’être concerné aussi, donc je pense que c’est une bonne position pour lui, a expliqué le numéro 7 parisien après la victoire à Lille, au micro de Prime Vidéo. Il est libre, peut décrocher et est proche du but, donc je pense que c’est bien pour lui. Après, moi, je peux jouer partout».

Un premier rôle d'ailier qui n'a pas fonctionné

«Comme n'importe qui, il a besoin de temps d'adaptation. Il avait besoin de temps pour récupérer sa meilleure forme physique, après un mois sans jouer à cause du Covid. C'est important que Leo montre une telle participation et un tel engagement», expliquait Mauricio Pochettino après la victoire à Lille (5-1). Pourtant, Messi évoluait principalement comme ailier droit dans le 4-3-3 depuis le début de la saison et semblait frustré. Cela avait d'ailleurs perturbé le plan de jeu parisien lors de la défaite contre Manchester City (1-2), puisqu'il n'a pas hésité à redescendre pour toucher plus de ballon et se positionner comme meneur de jeu... sans réussite.

«Il (Messi) est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu’il est triste mais il est isolé. Moi, je le préfère dans l’axe. Leo à droite, j’ai du mal. Dans l’axe, il peut donner du rythme», soulignait Thierry Henry sur Prime Vidéo à son sujet, en début de saison. Pourtant, contre Rennes (1-0), Lionel Messi a déçu dans l'axe, notamment en ratant beaucoup de passes qu'il ne devrait pas vu son talent. En revanche, cela a permis au jeune Xavi Simons et à Mbappé de prendre la profondeur et d'embêter le bloc adverse. Comme lors de l'unique but parisien de Mbappé face aux Bretons, parfaitement servi par Messi.

Un problème physique réglé ?

Contre le Real Madrid, un adversaire qu'il connaît bien, la Pulga a d'ailleurs livré ses meilleurs matches en tant que faux numéro neuf. Une position mise en place par Pep Guardiola et qui a grandement aidé le FC Barcelone à construire autour de son prodige. «Dans le jeu, j'ai toujours eu la liberté de pouvoir me déplacer comme je le voulais, sans trop avoir à respecter une position. Tous les entraîneurs que j'ai eus m'ont laissé cette liberté de me déplacer où je pensais pouvoir faire mal à l'adversaire», a avoué le natif de Rosario lors d'un entretien à France Football.

Aligné six fois dans l'axe au total cette saison, il a pourtant déçu contre Nice (0-0) le 1er décembre, mais avait été plus intéressant contre Bruges (4-1) le 7 décembre et Monaco (2-0), le 12. Maintenant plus adaptée au PSG et guérie d'un Covid-19 qui l'a éloigné des terrains cet hiver, la Pulga devrait logiquement rester dans l'axe contre le Real Madrid. Un premier duel dans lequel l'Argentin devra briller pour faire oublier son début de saison en demi-teinte, alors que le retour de Neymar va devenir un nouveau casse-tête tactique pour Pochettino.