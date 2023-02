Ligue des Champions : la sale soirée d’Alisson Becker

La suite après cette publicité

Une boulette partout. Hier soir, Thibaut Courtois et Alisson Becker n’ont pas vraiment brillé. Considérés comme deux très grands gardiens, voire même comme les meilleurs de la planète football par certains, le Belge et le Brésilien ont craqué lors du 1/8e de finale aller de Ligue des Champions hier soir. Le premier à s’être raté est Courtois. Le portier madrilène a mal contrôlé un ballon et mis trop de temps à le dégager. Mohamed Salah en a profité pour lui coller un but (2-0). Mais il n’a pas été le seul à se trouer.

Alisson s’est raté

Dans le camp d’en face, Alisson Becker a commis une sacrée bourde sur le deuxième but signé Vinicius Jr. En effet, alors que son équipe menait toujours (2-1), il a dégagé le ballon sur son adversaire avant qu’il finisse dans ses propres cages. Un terrible coup dur pour le Brésilien. Par la suite, il a tenté de réagir en sortant des frappes madrilènes. Mais il n’a pas réussi à sauver les siens en deuxième période où il a encaissé trois buts supplémentaires. Il aurait d’ailleurs pu faire mieux sur la deuxième réalisation de Karim Benzema.

Tout comme son club, Alisson a vécu une soirée compliquée. Malgré tout, le Liverpool Echo a été indulgent et lui a donné la note de 5, en ajoutant le commentaire suivant : «un bon arrêt au début pour contrer Vinicius Jr mais un dégagement terrible contre l’attaquant a offert au Real Madrid l’égalisation. Aucune chance avec aucun des autres buts.» Bien qu’il n’ait pas été aidé par son équipe, l’international auriverde a quand même pris 5 buts hier. Le Telegraph lui a donné un 4 et a précisé qu’il avait suivi l’exemple de Courtois avec son erreur.

Klopp ne l’a pas accablé

En France, les médias ont été moins tendres. L’Equipe lui a donné un 3. La Rédaction FM lui a, elle, attribué un 2 pour l’ensemble de son oeuvre. Un match à oublier pour le gardien de but, qui n’a pas été accablé par son coach. Toutefois, Jürgen Klopp n’était pas content après la partie. «Le troisième but que nous avons encaissé, qui était horrible, est celui qui a vraiment changé le match. La façon dont on a défendu sur cette action n’est évidemment pas acceptable. On a perdu le momentum à ce moment-là et il n’est jamais revenu. Lors de la seconde période, on a fini par permettre au Real Madrid de jouer le match qu’il voulait jouer.»

Sur BT Sport, Steven Gerrard a aussi soutenu le Brésilien. «Je ressens pour lui parce qu’il a été le meilleur joueur de Liverpool toute la saison. Il regrettera de ne pas l’avoir simplement envoyé du côté gauche du terrain». Consultant en Angleterre, Steve McManaman a été plus cash. «Eh bien, que pouvez-vous dire, une autre erreur d’un gardien de but, aussi simple que cela. Allison Becker essaie juste de jouer et se trompe complètement.» Une erreur qui a changé le match. Il devra montrer un meilleur visage le 15 mars prochain lors de la manche retour à Santiago-Bernabéu.