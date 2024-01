Liverpool : Jürgen Klopp explique en détail les raisons de son départ surprise

«Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer.» Il était exactement 11h36 ce vendredi 26 janvier 2024, quand Liverpool a posté sur ses réseaux sociaux une interview de Jürgen Klopp dans laquelle l’Allemand annonce son futur départ du club de la Mersey. Après bientôt neuf ans de bons et loyaux services, l’emblématique coach des Reds va donc rendre son tablier alors qu’il lui restait encore deux années de contrat. Pourquoi Klopp jette-t-il l’éponge ? Dans son annonce, l’Allemand indique être épuisé. « C’est que je suis, comment dire, à court d’énergie. Je n’ai aucun problème maintenant, évidemment, je le savais déjà depuis plus longtemps que je devrais l’annoncer à un moment donné, mais je vais absolument bien maintenant. Je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore et encore. »

La suite après cette publicité

En revanche, si cette annonce a été une surprise pour le monde du football, Klopp a révélé dans une interview parue sur le site officiel des Reds que ses dirigeants étaient au courant depuis le mois de novembre dernier. Le natif de Stuttgart s’est d’ailleurs dit étonné de voir que le secret a su être préservé. «Dans un monde idéal, je n’aurais rien dit à personne jusqu’à la fin de la saison, j’aurais tout gagné et j’aurais fait mes adieux. Ce n’est pas possible. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n’est pas possible de garder ce genre de choses secrètes ; c’est peut-être une surprise que nous ayons pu le garder jusqu’à présent», s’est-il réjoui. Et d’ajouter : «Je l’ai déjà dit au club en novembre. Lorsque nous étions assis ensemble (avec ses dirigeants) et que nous parlions des recrues potentielles, du prochain stage d’été et de sa localisation, l’idée m’est venue : "je ne suis pas sûr d’être là à ce moment-là", ce qui m’a surpris moi-même. Il y a tellement de choses qui ont influencé cette décision, en particulier les raisons personnelles. Les membres de mon équipe doivent être informés à temps et le club en particulier doit être informé à temps et doit planifier», a-t-il conclu.

À lire

Liverpool est sous le choc après le départ de Jürgen Klopp !

Klopp se dit épuisé

Poussé à partir pour des raisons personnelles, Klopp avait quand même donné rendez-vous à la presse ce vendredi à 16h00 au centre d’entrainement de Liverpool pour une conférence de presse exceptionnelle. L’occasion de répondre aux nombreuses interrogations entourant ce choix : «l’été a été difficile. Nous avons travaillé très dur pour recruter les bons joueurs. L’été et la préparation que nous avons eus ont été exceptionnels. Mais il ne s’agit pas de cela, a soutenu l’Allemand. J’apprécie chaque minute, l’équipe et la façon dont nous jouons, mais c’est tout ce que nous devons faire à côté. La planification, la fenêtre de transfert… J’ai réalisé que c’était quelque chose que je ne pouvais plus faire… Je l’ai fait si souvent. J’ai donné six conférences de presse par semaine pendant neuf ans. Je n’ai aucun problème avec vous, mais j’ai hâte de ne pas recommencer. Il y a tellement de choses dans ce travail… Vous devez être la meilleure version de vous-même pour être le manager de Liverpool. Mon management est porté sur l’énergie, la construction de relations.»

La suite après cette publicité

«Soulagé» au moment de communiquer sa décision au club, Jürgen Klopp devrait désormais s’offrir un peu de repos, lui qui se dit usé. «Lorsqu’on est entraîneur, il faut être partout. Le soulagement était présent quand j’ai pris la décision et c’est une quelque chose dont je me suis rendu compte après. Aujourd’hui, c’est mitigé mais je ne suis pas aussi émotif que je le serai (quand ce sera officiellement terminé). Je devais le dire aux propriétaires, puis aux supporters et aux joueurs. La réaction des joueurs a été excellente.» S’il restera l’un des entraîneurs les plus emblématiques du club, Klopp assure ne pas avoir l’intention de donner son avis quant à l’identité de son successeur : «Liverpool a besoin d’un manager au sommet de son art, et je ne peux pas l’être. Si je vais participer à la désignation de mon successeur ? La dernière chose dont ils ont besoin, ce sont les conseils de l’ancien manager. Je ne le ferai pas.» Une page se tourne sur les bords de la Mersey…