Manchester United - Wolverhampton : les compositions officielles

Pour bien démarrer cette première semaine complète de l'année 2022, la Premier League propose une affiche alléchante opposant Manchester United à Wolverhampton ce lundi (coup d'envoi 18h30), dans le cadre de la 21ème journée du championnat anglais. Ces deux équipes solides outre-Manche sont toutefois sur des dynamiques différentes. Si MU reste sur 6 matchs sans défaite en PL (4 victoires, 2 nuls) et que Ralf Rangnick n'a encore jamais connu la défaite avec les Red Devils, le dernier match de la formation entraînée par Bruno Lage remonte au 19 décembre dernier, les Wolves ayant vu leurs 2 dernières rencontres (contre Watford et à Arsenal) reportées en raison de nombreux cas de Covid-19.

Pour cette partie disputée à Old Trafford en fin d'après-midi dans le nord-ouest de l'Angleterre, Manchester United se présente en 4-4-2 (ou 4-2-2-2). Phil Jones fait son grand retour avec les Red Devils, où il forme la charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane, alors que les ailes seront occupées par Mason Greenwood et Jadon Sancho. Le duo offensif Cavani-Ronaldo est reconduit à la pointe de l'attaque par Ralf Rangnick. De son côté, Bruno Lage aligne une défense à trois centraux composée de Maximilian Kilman, Conor Coady et Romain Saïss. À noter la présence de l'ancien Monégasque Joao Moutinho dans l'entrejeu.

Les XI de départ

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Jones, Varane, Shaw - Greenwood, McTominay, Matic, Sancho - Cavani, Ronaldo

Wolverhampton : Sa - Semedo, Kilman, Coady, Saïss, Marçal - Neves, Moutinho - Trincao, Jimenez, Podence