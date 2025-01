La presse anglaise balance une grosse bombe sur le mercato du PSG

L’hiver risque d’être un peu plus agité que prévu du côté de Paris. Si on s’attendait à un mercato plutôt calme, avec quelques départs d’indésirables comme Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, et d’éventuelles arrivées de joueurs pour compléter l’effectif, une star pourrait débarquer dans les jours à venir. Comme révélé par nos soins, Khvicha Kvaratskhelia devrait rapidement signer avec le Paris Saint-Germain.

Samedi, nous vous dévoilions même l’existence d’un accord entre Paris et l’attaquant, alors qu’un terrain d’entente est proche d’être trouvé entre le club français et Naples. Une recrue star pour Luis Enrique donc, qui souhaitait du renfort devant, et qui devrait coûter 80 millions d’euros (70 + 10 millions de bonus facilement atteignables), toujours selon nos sources. Et voilà que la presse anglaise dévoile une autre info sur le mercato parisien…

Un joueur cher, très cher

Le Daily Mail indique ainsi que le PSG ne lâche pas Jhon Duran, l’attaquant colombien d’Aston Villa. Une information récemment sortie par RMC Sport, et confirmée outre-Manche donc. Le journal anglais explique que le PSG pense pouvoir convaincre le club de Birmingham de lâcher le joueur de 21 ans l’été prochain ou même cet hiver, et que les Parisiens se préparent à faire une grosse offre.

Seulement, la formation anglaise évalue l’ancien du Chicago Fire à 95 millions d’euros, un montant qu’on imagine très mal le PSG mettre sur la table, que ce soit cet hiver ou en été. Le média précise que le PSG pourrait être tenté d’inclure un joueur comme Randal Kolo Muani dans la transaction pour le joueur qui avait coûté 17 millions d’euros à Aston Villa en janvier 2023, et qui a inscrit 12 buts en 26 matchs sous les ordres d’Unai Emery cette saison. Affaire à suivre…