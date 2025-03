La communion géniale entre les joueurs et les supporters de Lens

C’est dans un contexte émotionnellement chargé que le RC Lens s’est imposé face à Rennes ce samedi soir (1-0). “Courage Emma et Will (Still)” et “Emma Will Still loving you” s’étaient affichés en tribune Marek avant la rencontre, alors que la compagne du technicien artésien, Emma Saunders, était hospitalisée la semaine dernière en raison d’une infection du cerveau.

Cette victoire, Will Still lui dédiait donc certainement, et le coach lensois a d’ailleurs pu profiter d’un joli moment de communion avec ses supporters et ses joueurs après le match. Une scène qui donne du baume au coeur.