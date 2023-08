Metz-OM : Geoffrey Kondogbia sort sur blessure

La suite après cette publicité

Des images que l’on aime pas voir. Ce vendredi, l’OM ouvrait la deuxième journée de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Saint-Symphorien de Metz. Contre le promu, Geoffrey Kondogbia était titulaire dans l’entrejeu phocéen après avoir ne pas avoir joué mardi contre le Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions à cause d’une suspension.

Et alors qu’il était l’auteur de 55 minutes de qualité sur la pelouse des Grenats, l’ancien de l’Atlético de Madrid a finalement dû céder sa place à cause d’une vilaine chute. En effet, dans un duel aérien anodin, l’ex-Monégasque est mal retombé et s’est immédiatement plaint du genou. Après avoir lutté cinq minutes, l’international centrafricain a finalement cédé sa place, remplacé par Jordan Veretout. Reste désormais à savoir si la blessure de Geoffrey Kondogbia sera grave ou non.