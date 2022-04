Inter-AC Milan : les compositions officielles

Un mois et demi après la première manche - qui s'est soldée sur un match nul entre les deux équipes - Inter et AC Milan se retrouve ce soir pour le match retour de la demi-finale de la Coppa Italia. Les deux meilleurs ennemi croiseront le fer à partir de 21h dans leur enceinte de San Siro (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).

Malgré un match âpre il y a à peine 3 jours, Stefano Pioli n'a pas fait beaucoup de changements dans son 4-2-3-1 habituel. Seul Calabria retrouve le onze titulaire, lui qui s'est retrouvé sur le flanc quelques minutes avant le coup d'envoi face au Genoa. Les Français Pierre Kalulu et Olivier Giroud sont titulaires. Il y a très peu de turn-over également pour le 3-5-2 de Simone Inzaghi. Lautaro Martinez retrouve son poste en attaque et Darmian remplace numériquement Dumfries. Les deux Mister n'ont donc qu'un seul but : obtenir la victoire et se qualifier pour la finale.

Les compositions officielles :

Inter : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Correa, Lautaro

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Theo - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Kessié, Leão - Giroud