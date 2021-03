Manchester United : une pluie de critiques s'abat sur Anthony Martial

La suite après cette publicité

Malgré l'absence d'Edinson Cavani blessé, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas titularisé Anthony Martial ce dimanche contre Chelsea (0-0, 26e journée de Premier League). Le Français de 25 ans n'est entré en jeu qu'à la 78e minute de jeu, ne changeant pas franchement la face d'une triste rencontre. Et, à la surprise générale, malgré son faible temps de jeu face aux Blues, c'est pourtant lui qui en prend pour son grade chez les observateurs.

Sur le plateau de Sky Sports, Graeme Souness l'a par exemple pointé du doigt. «Je n'étais pas surpris de le voir sur le banc aujourd'hui (dimanche). Je pense que c'est un jeune homme qui a le talent pour réussir au plus haut niveau, mais sera-t-il vraiment déçu de ne pas avoir démarré aujourd'hui ?», a lancé l'Écossais, légende du rival Liverpool, avant de poursuivre. «A-t-il déjà montré qu'il avait une véritable passion pour le jeu ? Joue-t-il de manière investie ? Je ne l'ai jamais vu», a-t-il ajouté avant de conclure, assez durement. «Il est l'un de ces joueurs qui finiront par se retourner sur leurs carrières et se diront qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. Je l'aime beaucoup, mais je suis déçu».

Des critiques acides

À ses côtés sur le plateau, Roy Keane, autre ancienne gloire des Red Devils, a abondé dans ce sens. «Il ne semble pas aimer ce jeu. C'est toujours inquiétant», a-t-il envoyé, laconique. Jimmy Floyd Hasselbaink, terreur des surfaces en Angleterre du temps où il portait le maillot de Chelsea, s'est lui aussi posé des questions sur le n° 9 mancunien. «Je pense que, pour lui, dribbler trois joueurs est plus important que de marquer et cela veut dire beaucoup. C'est ce que je ressens en le regardant jouer», a-t-il conclu.

Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2019/20 (17 réalisations en Premier League), Anthony Martial déçoit depuis le début de l'exercice 2020/21 (7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Au plus mauvais moment peut-être, à quelques encablures des décisions finales pour l'Euro 2021 et d'un mercato qui pourrait bien être synonyme de départ six ans après son arrivée...