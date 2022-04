MU : Gary Neville pointe du doigt la direction du club

La suite après cette publicité

Ancien joueur de Manchester United, Gary Neville assiste depuis son poste de consultant à la chute, démarrée depuis le départ de Sir Alex Ferguson, de son club formateur. Selon lui, au cours des dernières années, les joueurs ont été mis sur un piédestal, à la différence de l'entraîneur : «en ce qui concerne le recrutement, ce qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années. Ce que United a fait, c'est faire venir des joueurs avec des introductions au piano comme pour Sanchez ou Pogba. Ils ont élevé le joueur au-dessus du manager du club de football. Si vous allez à Liverpool, Chelsea, Man City, le manager est la figure principale du club. Ils ont sapé les entraineurs au cours des 10 dernières années à Manchester United en élevant les joueurs à ce statut de dieu sauf qu'ils n'ont pas été performants», lâchait-il dans des propos retranscrits par The Daily Mail.

L'ancien latéral des Red Devils a ensuite pointé du doigt les propriétaires du club, qui ne se soucient pas de l'aspect sportif mais simplement des recettes engendrées par le club : «fondamentalement, le club est brisé sur et en dehors du terrain. Le stade tombe en ruine, le terrain d'entraînement est en train de retomber au second plan par rapport aux autres terrains. Les propriétaires retirent 25 millions de livres par an alors que le club a besoin d'investissements.» Malgré tous ces constats alarmants, l'ex-entraîneur de Valence se veut optimiste quant à l'avenir de son club : «Man United reviendra et connaîtra le succès car le monde est rond et c'est un grand club. Je ne m'inquiète pas pour le long terme. Je n'ai aucune inquiétude pour le long terme, que ce soit dans cinq ans ou dans dix ans, tout comme je n'ai jamais douté du retour de Liverpool.»