L’AC Milan annonce le départ de Stefano Pioli

C’était attendu et c’est maintenant officiel. L’AC Milan vient d’annoncer le départ de Stefano Pioli (58 ans), manager du club milanais depuis 2019 : «L’AC Milan et Stefano Pioli annoncent qu’ils ne continueront pas ensemble la saison prochaine, ayant l’intention de rompre leur relation professionnelle», ont annoncé les Rossoneri.

«L’AC Milan tient à remercier avec affection Stefano Pioli, et tout son staff, pour avoir dirigé l’équipe première pendant ces cinq années, en obtenant un Scudetto qui restera inoubliable et pour avoir ramené Milan dans les compétitions européennes les plus importantes», précise le communiqué. Deuxièmes de Serie A cette saison, les Milanais rêvent toujours d’enrôler Paulo Fonseca (LOSC), piste prioritaire pour remplacer Pioli.