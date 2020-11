Dortmund, Golden Boy : les remerciements d'Erling Braut Håland

Élu Golden Boy 2020 ce samedi, l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Braut Håland a bien fêté ça en marquant un quadruplé le soir=même face au Hertha Berlin (succès 5-2). Au lendemain de cette journée qu'il n'est pas prêt d'oublier, le Norvévien a tenu à remercier les personnes qui ont voté pour lui.

«Je suis si heureux d'avoir reçu le Golden Boy 2020. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est une pure inspiration pour travailler encore plus dur et essayer de faire toujours mieux !», a écrit Erling Braut Håland sur son compte Twitter. Un message qu'il a répété dans une vidéo.

So happy to have been awarded with the Golden Boy 2020 🤩 Thanks to everyone who voted for me. This is pure inspiration to work even harder and try to always do better!#GoldenBoy2020 @tuttosport pic.twitter.com/MmdcBgjTZI