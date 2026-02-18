C’est enfin fini entre Habib Beye et le Stade Rennais !

Hier, Frank McCourt a décidé de faire revenir Medhi Benatia, qui avait annoncé son départ de l’Olympique de Marseille dimanche dernier. Avec le soutien de l’homme d’affaires américain, le Marocain, qui restera en poste au moins jusqu’à la fin de cet exercice 2025-26, a vu ses pouvoirs et ses responsabilités s’étendre. Sa première mission sera de trouver le successeur de Roberto De Zerbi, qui a quitté le navire il y a environ une semaine.

Comme annoncé sur notre site, le profil d’Habib Beye a tout de suite retenu l’attention des dirigeants phocéens. Cette piste prioritaire a été un temps mise en stand-by après le départ de Benatia. Elle a aussitôt été relancée quand il est revenu aux affaires. Prêt à relever ce challenge, l’ancien joueur de la maison phocéenne n’a jamais caché qu’il aimerait prendre les commandes de l’OM.

Bye Rennes, bonjour l’OM

Mais avant cela, il devait régler son contentieux avec le Stade Rennais FC. Hier, Habib Beye et le club breton se sont retrouvés devant la Commission juridique de la ligue de Football Professionnel afin de trouver un terrain d’entente et de parvenir à une conciliation. Celle-ci n’a pas eu lieu. Ce qui aurait pu remettre son avenir à l’OM en question, puisque Rennes pouvait potentiellement sa lettre de rupture de contrat 1 mois après son entretien préalable.

Ce qui nous aurait mené jusqu’au 12 mars. Mais Beye n’a pas eu à attendre jusque-là. Les pensionnaires du Roazhon Park, qui viennent de nommer Franck Haise à la tête de l’équipe première, ont officiellement licencié le Sénégalais de 48 ans de ses fonctions d’entraîneur ce mercredi selon RMC Sport. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui va enfin pouvoir passer la deuxième et boucler sa venue. À moins d’un nouveau rebondissement.