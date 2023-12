Ligue des Champions : le PSG se contente de sa piètre qualification !

Après un match fou et un scénario incroyable, le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir fait match nul face au BVB (1-1). Une qualification acquise grâce à la victoire de l’AC Milan à Newcastle (2-1). Interrogé à la fin du match, Warren Zaïre-Emery a donné ses premières impressions. Et du côté de Paris, on regrette de ne pas être premier, mais on savoure cette fin de soirée heureuse.

La suite après cette publicité

« On est à la fois content, mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir premier. Mais content d’être qualifié. On a fait un bon match. Des fois, le ballon ne veut pas rentrer, il y a que du positif pour la suite. C’est sûr qu’on doit marquer le plus de buts possible. On a les occasions, c’est le plus important », a-t-il déclaré au micro de Canal+, imité quelques instants par son capitaine, le Brésilien Marquinhos. « La qualification, c’est le deuxième objectif, le premier c’était de chercher cette première place. Il y avait des opportunités. La sensation c’est qu’on pouvait le faire. Mais il faut rester lucide, c’est important de se qualifier. Il faut qu’on se prépare encore plus parce que ça va être de grands adversaires (en huitièmes) », a-t-il déclaré à la chaîne cryptée, avant de poursuivre sur le manque d’efficacité offensive de ses coéquipiers.

À lire

LdC : Luis Enrique annonce un meilleur PSG en février !

Paris a des regrets, mais se satisfait de la qualification

« C’est vrai, mais il n’y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer, les détails dans les finitions, c’est important. Si on avait marqué en première période, ça aurait changé. On va bien se parler. C’est une amélioration par rapport à nos derniers matches à l’extérieur. On a vu des améliorations par rapport à Newcastle (1-4) et Milan (1-2). On a une philosophie de jeu d’avoir le ballon, d’aller presser haut. On prend des risques derrière. On travaille sur notre force, ce n’est pas de rester tous derrière. Le coach focalise beaucoup sur notre force. Le coach dit qu’on est loin de ce qu’il veut. On va encore grandir. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent s’adapter ».

La suite après cette publicité

Le nouveau PSG, qui a déjà fait savoir que la C1 n’était plus une obsession, semble donc lucide sur son parcours européen, à l’image du discours du président Nasser Al-Khelaïfi. « L’objectif était de finir premier du groupe. On est qualifiés, c’était compliqué avec le match contre Milan, le match à l’extérieur à Newcastle. C’est là où on a perdu la première place. Même aujourd’hui, on méritait de gagner ce match. On a fait un grand match, je pense, on avait beaucoup d’opportunités de marquer, mais on n’a pas marqué. On a fait le job minimum, on est contents d’être qualifiés quand même parce que le groupe était compliqué, très difficile. On est satisfaits. On a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions, mais c’est le foot », a-t-il confié à Canal+. Vous l’aurez compris, Paris se contente de sa deuxième place, même si cela signifie un tirage très compliqué en huitième.