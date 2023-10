Amiens : Andy Carroll dévoile les coulisses de sa nouvelle vie

Débarqué à Amiens dans les dernières heures du mercato et à la surprise générale, Andy Carroll est revenu sur sa nouvelle vie dans un entretien accordé au Daily Mail. Amiens est à une heure et demie de route de Calais et je peux prendre la navette pour rentrer à Epping (où il vivait, ndlr), a tout d’abord assuré l’ancien attaquant de Reading pour justifier son choix. Relancé sur cette nouvelle vie, le joueur de 34 ans semble, par ailleurs, aux anges. «Je suis tout de suite tombé sous le charme, la ville est formidable. Le stade et les installations sont également excellents», a tout d’abord lancé Carroll.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «j’ai simplement senti que ce club pouvait devenir ma maison pour les prochaines années. A l’instant où je suis arrivé ici, c’est exactement ce que j’ai ressenti. Ici, je peux emmener mes enfants au zoo et ils ne me disent pas "viens papa" alors que des gens demandent des photos ou des autographes. Il y a un petit pub au coin de la rue où je suis allé avec d’autres garçons pour voir le match contre le PSG ! Quel match ! Personne ne m’a rien dit. Je peux entrer dans une boulangerie et acheter un pain au chocolat sans que personne ne me dise "Comment s’est passé le match ? Puis-je avoir une photo ?". J’ai l’impression d’être normal. Je voulais juste sortir et être libre, être moi». Pour l’international anglais aux 9 sélections, l’anonymat n’est pas un problème.