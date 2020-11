La guerre est déclarée entre le Real Madrid et Manchester United, la terrible blessure de Joe Gomez scandalise l'Angleterre

La suite après cette publicité

Manchester United veut jouer un mauvais tour au Real Madrid

Du mercato fait la Une de AS ce matin. Si le journal espagnol met en avant le match de l'équipe nationale contre les Pays-Bas, le quotidien madrilène annonce que le Real Madrid va avoir de la concurrence sur le mercato. En effet, Manchester United serait prêt à s'immiscer dans les dossiers Eduardo Camavinga et Erling Haaland ! Deux joueurs visés par les Merengues qui sont des priorités pour reconstruire l'effectif de la Casa Blanca. Sauf que les Red Devils ont bien l'intention de jouer crânement leurs chances dans ces dossiers. L'avenir de Camavinga serait lié à celui de Paul Pogba qui est lui aussi dans le viseur du Real Madrid. On pourrait donc assister à un véritable jeu de chaises musicales entre Madrid et Manchester car le club mancunien veut aussi s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Le quotidien rapporte que si Manchester venait à être moins intransigeant dans le dossier Pogba, Mino Raiola, agent des deux joueurs, pourrait faciliter la signature de Haaland en retour… Le prochain mercato estival s'annonce agité entre Manchester et Madrid.

La défaite de la France fait les gros titres

La défaite de l'équipe de France en match amical face à la Finlande, (2-0) hier soir, ne passe pas inaperçue. Un match sans enjeu où les Bleus ne se sont pas rassurés et ont eu «tout faux» selon L'Équipe. «Fatigués, sans imagination, les Bleus ont été cueillis par la Finlande, en encaissant deux buts en quatre minutes et en se montrant incapables d'être vraiment dangereux ensuite», écrit le quotidien. «En Ligue des nations, samedi au Portugal, les Bleus devront retrouver leurs vertus». Pour Le Parisien, c'est «un couac que l'on n'attendait pas» ! «Battus par de surprenants Finlandais, les champions du monde ont été trahis par leurs propres insuffisances pour un revers a priori sans conséquence». En tous cas, cette défaite fait les gros titres en Finlande où le Helsingin Sanomat indique sur son site internet que cette modeste équipe finlandaise a remporté «une victoire sensationnelle» contre les champions du Monde en titre.

La grosse colère de Jürgen Klopp après la blessure de Joe Gomez

En Angleterre ce qui fait l'actualité ce matin, c'est la blessure de Joe Gomez avec la sélection anglaise. Alors que beaucoup de managers de Premier League râlent contre le calendrier surchargé qui engendre des blessures au sein des effectifs, celle du défenseur de Liverpool ne vient rien arranger. En effet, les Reds sont décimés en défense et le Mirror déplore cette blessure sur sa Une. Le Tabloïd rapporte également la colère de Jürgen Klopp car comme l'indique le Times, «Gomez pourrait être absent pour le reste de la saison.» Rien de très rassurant et qui n'a pas fini de faire parler outre-Manche…