Igor Tudor succède à Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM

L'Olympique de Marseille n'a pas chômé, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que Jorge Sampaoli a décidé, vendredi, de claquer la porte après un an et demi sur la Canebière, et ce malgré une deuxième place de Ligue 1 synonyme de qualification directe en Ligue des champions cette saison, Pablo Longoria, le président olympien, a jeté son dévolu sur Igor Tudor. Les choses n'ont pas traîné, puisque le technicien croate de 44 ans vient officiellement d'être nommé entraîneur du club de la cité phocéenne.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Igor Tudor au poste d’entraîneur. Libre de tout contrat, le technicien croate s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. Le président Pablo Longoria tiendra une conférence de presse de présentation en compagnie du nouvel entraîneur ce mardi 5 juillet à l'Orange Vélodrome (horaire à déterminer). L’OM souhaite la bienvenue à Igor Tudor.», précise le communiqué publié par les pensionnaires de l'Orange Vélodrome pour l'occasion ce lundi.

Une saison prometteuse à Vérone

Après l'onde de choc provoquée par le départ d'El Pelado à Marseille, le président de l'OM avait rapidement expliqué avoir pris les choses en mains. « On a un candidat en tête que l'on va privilégier. [...] L'équipe commence la préparation lundi. Notre objectif, c'est d'avoir le coach en place en début de semaine prochaine », expliquait notamment Pablo Longoria en conférence de presse vendredi. L'homme fort de l'écurie championne d'Europe 1993 a visé juste. Voilà qu'Igor Tudor est déjà en place pour mener à bien sa mission et remplir les objectifs fixés par la direction marseillaise, après avoir trouvé un accord dès samedi.

L'OM accueille là un jeune entraîneur ayant déjà pas mal vadrouillé sur les bancs d'Europe. L'ancien défenseur central de la Juventus (1998-2007) s'apprête à découvrir un cinquième pays en tant qu'entraîneur. Il a déjà officié en Croatie (il a lancé sa carrière au Hajduk Split avant d'y revenir 8 mois en 2020), en Grèce (PAOK Salonique), en Turquie (Karabükspor, Galatasaray) et en Italie, où il a affiché de belles choses à la tête du Hellas Vérone en 2021-2022 (9ème place de Serie A, 5ème meilleure attaque) après avoir été, lors de l'exercice précédent, l'adjoint d'Andrea Pirlo à la Juve.

Un style de jeu fait pour l'OM ?

Vendredi, Pablo Longoria expliquait vouloir « donner de la continuité à un groupe fort » et « augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe ». Igor Tudor, doté lui aussi d'un gros caractère, ne devrait pas avoir trop de mal à conquérir le cœur des supporters marseillais. Adepte du pressing, de l'intensité et de l'agressivité, le Croate possède des principes de jeu chers à la ferveur olympienne. Il sait en tout cas ce qu'il lui reste à faire, pour ce qui constituera assurément le plus gros défi de sa jeune carrière à l'OM, où rien ne se passe jamais véritablement comme prévu.