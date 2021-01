Premier League : la très sale semaine de Liverpool

La suite après cette publicité

Mais qu'est devenu le Liverpool de ces deux dernières années ? Celui sous Klopp qui régalait offensivement et qui remportait une Ligue des Champions en allant en finale deux fois de suite ? C'est bien ce que tout le monde se demande cette saison. Ce dimanche, les Reds se sont inclinés en FA Cup contre Manchester United sur le score de trois buts à deux. Sur les quatre rencontres précédentes, les pensionnaires d'Anfield avaient trouvé le chemin des filets qu'à six reprises. Bien loin de leurs standards de l'année précédente.

L'heure est assez grave pour les joueurs de Klopp. Éliminés en FA Cup, battus par Burnley dans la semaine juste après un piteux nul contre United, les Liverpuldiens pensaient s'être remis d'équerre après une belle victoire sur Aston Villa (4-1), alors qu'ils avaient sombré à Southampton un peu plus tôt (0-1). « Il y a eu beaucoup de bonnes choses et quelques erreurs autour des buts. Si vous voulez gagner ici, vous devez être absolument au top et nous ne l’étions pas », a d'abord justifié l'Allemand après la rencontre face à MU.

La C1 arrive à grands pas

Mais il a ensuite réfuté tout problème de confiance : « ne vous inquiétez pas pour nous, en tant que groupe, nous sommes vraiment ensemble et nous devons résoudre le problème ensemble. Nous sommes juste dans ce moment compliqué et nous essayons de gagner à nouveau des matchs de football. Ce soir, je n'ai vu aucun problème de confiance. Si vous ne marquez pas pendant un certain temps, ce n'est pas bon pour votre confiance, mais tout dépend de la façon dont vous le gérez ».

Pourtant, il va falloir vite réagir du côté des Reds. Éliminés en FA Cup, déjà six points du leader de Premier League Manchester United, les hommes de l'ancien coach du Borussia Dortmund vont vite voir arriver les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec un déplacement assez périlleux du côté de Leipzig. En championnat, ils devront aussi faire attention à ne pas se laisser distancer par les équipes qui concourent aux quatre premières places synonymes de qualification en C1.