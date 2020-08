Trabzonspor veut Wahbi Khazri mais...

Plus vraiment en odeur de sainteté à Saint-Etienne et pas vraiment dans les plans de Claude Puel, Wahbi Khazri est sur le départ. Depuis vendredi, des rumeurs l'annoncent même du côté de Trabzonspor. Mais à ce jour, l'ancien Rennais est encore bien loin de la Turquie. Une source interne du club de Trabzon nous a confirmé l'intérêt du deuxième de la SuperLig pour l'attaquant stéphanois (6 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues la saison passée).

Mais la surface financière actuelle de Trabzonspor risque d'hypothéquer ses chances de faire venir l'international tunisien. Le club turc n'est ni capable de prendre en charge une grosse indemnité de transfert (l'ASSE réclame entre 6 et 8 M€) ni le salaire actuel de Khazri à l'ASSE. Pour que ce dossier ait une chance de se boucler, il va falloir que chacune des trois parties fasse des efforts, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui.