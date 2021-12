PSG : Leonardo couvre Kylian Mbappé de louanges

La nouvelle sortie médiatique de Leonardo fait-elle partie de l'opération séduction enclanchée par le Paris Saint-Germain dans l'espoir de peut-être convaincre Kylian Mbappé (22 ans) parapher un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu ? Présent sur les ondes d'Europe 1 ce dimanche soir, le directeur sportif du PSG a en tout cas tenu des propos très élogieux envers le numéro 7 du club de la capitale, encore auteur d'un doublé ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. Le Brésilien estime, tout simplement, que le champion du monde 2018 est actuellement le meilleur joueur de la planète football.

« Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Cette année, il est encore plus fort que l'année dernière. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non. C’est au-delà de l’intérêt du club. À 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable. Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible », a-t-il confié à la radio. Et Leonardo de rappeler, après avoir notamment fait part de sa position sur le dossier KM7 : « s’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. »