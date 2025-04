Lamine Yamal annonce sa participation à la Kings League !

La nouvelle compétition de football insolite signée Gerard Piqué prend de plus en plus d’ampleur. Outre la Kings World Cup, qui se déroulera en France pour sa deuxième édition, du 1er au 14 juin prochain, le projet de l’ex-joueur catalan a également vu naître la création de ligues à travers le monde comme l’Italie, la France, le Brésil et l’Allemagne ou l’Espagne à travers plusieurs équipes présidées par des légendes du football et certains grands créateurs de contenu à travers le monde.

Et cette compétition de football à sept va voir un énorme changement arriver, pour sa Ligue Espagnole. Kunisports, l’équipe de Kun Agüero dans les catégories masculines et féminines, quittera finalement la compétition. En effet, l’écurie de la légende de Manchester City et de l’Argentine va finalement rejoindre la Kings League Americas, afin qu’il puisse suivre son club de plus près. Mais Gerard Piqué a réussi à lui trouver un remplaçant de très grande taille.

Lamine Yamal va créer sa propre équipe

Comme cela était pressenti, Lamine Yamal (17 ans) a officialisé sa participation à la compétition. Un énorme coup de projecteur pour la Kings League, qui verra la star du FC Barcelone diriger sa propre équipe : la Capital FC. «Le nom de l’équipe vient du fait que nous appelons notre quartier la capitale. Pour nous, c’est l’endroit le plus important d’Espagne», a expliqué Lamine Yamal. Le streamer espagnol Lautaro del Campo, alias "La Cobra", en sera le vice-président.

La sélection pour rejoindre l’équipe de Lamine aura lieu le 1er mai à Rocafonda et Lamine Yamal a prévenu les futurs candidats : «je ne suis pas intéressé par les joueurs qui n’ont pas le sang des champions», a-t-il plaisanté auprès d’Ibai Llanos. Avec l’arrivée de Lamine Yamal, la compétition risque donc d’être encore plus suivie par le grand public, bien que la présence de l’ailier du FC Barcelone aux matches semble presque impossible au vu des grandes échéances qui attendent le Barça.