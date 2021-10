Allemagne : les ambitions XXL d'Hansi Flick

Nommé sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro 2020 et le départ de Joachim Löw, Hansi Flick a vécu des débuts encourageants à la tête de la Nationalmannschaft avec 3 victoires en autant de rencontres (au Liechtenstein, contre l'Arménie et en Islande), 12 buts marqués et aucun encaissé. Alors qu'il s'apprête à diriger son 4ème match à la tête de la sélection ce vendredi contre la Roumanie, toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le technicien allemande de 56 ans a accordé un long entretien à Kicker. L'occasion pour lui de faire le bilan de ses débuts notamment. « L'équipe est volontaire et donne tout pour réussir. Les séances d'entraînement étaient très bonnes, caractérisées dès le départ par beaucoup de dynamisme et d'intensité, de grande qualité. Les joueurs ont répondu à nos demandes, le mélange de professionnalisme, de créativité, d'expérience et de jeunesse est juste. Ces victoires doivent nous donner confiance », a-t-il dans un premier temps confié, avant de poursuivre, sur ses ambitions.

« (Si la Coupe du Monde est juste une étape pour l'Euro 2024 ? Non. Nous voulons réussir à la Coupe du monde, pas seulement bien jouer. Notre objectif est que tout le monde s'identifie à nouveau à l'équipe nationale. Il ne s'agit pas seulement de réussir dans le sport, mais aussi de la bonne mentalité, de l'intensité, de l'engagement. C'est ce que les fans veulent voir d'une équipe - et nous exigeons également ces qualités. Je ne veux pas que nous arrêtions de jouer au football si nous menons 2-0, mais en marquer un ou deux de plus. [...] On s'attend à ce que nous fassions au moins les quarts de finale, ou plutôt les demi-finales (au Mondial). » Et Hans-Dieter Flick de conclure : « notre objectif est clair : nous voulons revenir là où nous étions autrefois, au sommet du monde. Mais nous sommes conscients que nous avons encore un long chemin à parcourir. »