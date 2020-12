L1 : l'OL écrase Nice et prend provisoirement la 1ère place

Après le succès du FC Metz contre le RC Lens (2-0) et le match nul entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims (1-1), la 16e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec une rencontre entre l'OGC Nice (12e, 21 pts) et l'Olympique Lyonnais (3e, 30 pts) à l'Allianz Riviera. Après avoir retrouvé la victoire mercredi, les Aiglons devaient enchaîner pour se rapprocher du haut de tableau. Les Gones, eux, pouvaient prendre provisoirement la première place en cas de succès, et ce en attendant le choc LOSC-PSG dimanche soir.

Après une magnifique panenka de Memphis (32e s.p, 0-1), l'équipe de Rudi Garcia faisait le break grâce à l'ancien Havrais Kadewere (39e, 0-2). Un bel avantage pour l'OL à l'approche de la pause mais l'ancien Lyonnais Gouiri relançait les siens (44e, 1-2). En seconde période, les Aiglons cherchaient alors à égaliser mais les Gones ne tremblaient pas et prenaient le large grâce à Toko Ekambi (63e, 1-3) et Aouar (73e, 1-4). L'Olympique Lyonnais s'imposait largement et prenait provisoirement la première place. L'OGCN restait douzième.

