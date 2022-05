Monaco : de Witt remplace Petrov, Mitchell confirmé

C’est officiel, il y a du changement à l’AS Monaco ! Le club princier vient d’annoncer qu’Oleg Petrov n’était plus le vice-président directeur général de l’ASM. Il a été remplacé par Jean-Emmanuel de Wiit. Cependant, Monaco indique dans son communiqué que le Russe reste dans l’organigramme et confirme aussi que le directeur sportif Paul Mitchell reste sur le Rocher.

« Le Conseil d’administration de l’AS Monaco a acté l’arrivée de Jean-Emmanuel de Witt au poste de Directeur Général, faisant suite à sa nomination par le Président Dmitry Rybolovlev. Jean-Emmanuel de Witt sera responsable de la gestion opérationnelle et se concentrera sur l’augmentation des revenus du Club. Tous les services seront sous sa responsabilité, à l’exception de la direction sportive. Le directeur sportif Paul Mitchell sera directement sous la responsabilité du Président du Club, Dmitry Rybolovlev. Oleg Petrov continue d’exercer les fonctions de membre du Conseil d’administration et de Vice-président, en représentant le Club à la Ligue de Football Professionnel (membre du Conseil d’administration), à l’ECA (membre du Conseil d’administration) et à l’UEFA (représentant de l’ECA au Conseil stratégique du football professionnel). »