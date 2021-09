Real Sociedad-Monaco : les compositions officielles

Après une victoire étriquée face au Sturm Graz (1-0) lors de la première journée des phases de poules de Ligue Europa, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad, ce jeudi à 18h45, pour confirmer sa place de leader dans le groupe B. Pour cette rencontre, Niko Kovac a d'ailleurs réservé plusieurs surprises dans son onze de départ. L'entraîneur monégasque aligne donc un 3-4-3 avec la présence d'Axel Disasi, préféré à Guillermo Maripan en défense centrale. Si Jean Lucas, Krépin Diatta et Myron Boadu sont également titulaires, le plus étonnant est de voir Wissam Ben Yedder, appelé aujourd'hui en équipe de France, et Kevin Volland démarrer sur le banc.

En face, Imanol Alguacil se présente en 4-4-2 où le dangereux Mikel Oyarzabal sera présent sur le front de l'attaque aux côtés de Portu. À Anoeta, les coéquipiers d'Adnan Januzaj, titulaire dans l'entrejeu, auront à cœur de glaner une première victoire dans cette phase de groupe après un déplacement difficile lors de la 1ère journée sur la pelouse du PSV Eindhoven (2-2).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'AS Monaco : Nübel - Sidibé, Disasi, Badiashile - Diatta, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Jean Lucas, Boadu, Diop.

Le XI de la Real Sociedad : Remiro - Zaldua, Elustondo, Zubeldia, Munoz - Januzaj, Zubimendi, Guevara, Merino - Portu, Oyarzabal.