Kylian Mbappé impressionné par le Santiago Bernabeu ?

S'il n'était pas présent sur le terrain à cause d'une suspension, Casemiro a pu profiter de la victoire de ses coéquipiers face au PSG depuis les tribunes du Santiago Bernabeu. Des tribunes et donc un stade rénové récemment, qui selon l'ancien joueur du FC Porto devrait, comme les supporters, vendre du rêve à Kylian Mbappé, de plus en plus proche de la Casa Blanca : «je suis sûr qu'il était impressionné, parce que je suis impressionné alors que je le vois tous les jours. Mais ce qui l'a vraiment impressionné, ce sont les supporters, qui ont poussé jusqu'au bout et ont été si importants dans la victoire de Madrid contre le PSG.»

Au cours d'un long entretien avec AS, le Brésilien a été interrogé sur ce qu'il pensait de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, annoncés tout les deux avec insistance du côté de Madrid. S'il ne souhaite pas rentrer dans les spéculations, il admet cependant que ce sont de grands joueurs : «ce ne sont pas des joueurs de Madrid et je ne peux donc pas en dire beaucoup plus. Ce sont des joueurs de haut niveau, dont la qualité a été prouvée. Je vois comment ils jouent et leurs objectifs, et ce sont tous deux de grands joueurs.»