Premier League : la lanterne rouge Sheffield United surprend Manchester United, Leicester freiné à Everton

Suite de la 20e journée de Premier League, avec Manchester United et Leicester, 2e et 3e au coup d'envoi, aux prises respectivement avec Sheffield United et Everton. Commençons par les Red Devils, qui recevaient à Old Trafford la lanterne rouge de la Premier League. Une formalité ? Au regard de la forme actuelle de MU, oui, mais le championnat anglais a ce charme particulier qui peut faire de chaque rencontre un enfer pour le favori. Et cela n'a pas dérogé à la règle puisque Sheffield a ouvert le score, sur corner par Bryan (0-1, 23e), alors que De Gea avait été gêné dans sa sortie. But accordé malgré tout et Manchester United était poussé à mettre plus d'intensité, après avoir débuté la rencontre au petit trot.

Mais quelque chose ne tournait visiblement pas rond chez les Red Devils, probablement émoussés par les deux matches intenses disputés face à Liverpool en une semaine. Ole Gunnar Solskjaer avait légèrement fait tourner, sans pour autant empêcher les mauvais choix effectués par ses hommes, assez inoffensifs ce soir. Hormis une frappe de Rashford et un but refusé à Martial, il ne se passait pas grand-chose en première période. Cela partait plus fort en deuxième avec un bon ballon de Bruno Fernandes pour Greenwood, qui n'attrapait pas le cadre, du pied droit (49e).

La défense de MU totalement absente sur le 2e but de Sheffield United

MU allait mieux et allait égaliser grâce à Harry Maguire, d'une tête rageuse sur corner (1-1, 64e). Cavani était lancé par Solskjaer, à la place d'un Greenwood décevant. Le changement parfait pour aller chercher la victoire ? Eh bien non puisque l'étonnant Sheffield reprenait la tête, après une séquence incroyable de la défense de Manchester United, qui ne parvenait pas à se dégager. Et Burke en profitait pour placer une frappe, détournée par Tuanzebe, qui trompait De Gea (1-2, 74e) ! L'attitude défensive des joueurs mancuniens sur l'action avait de quoi faire hurler n'importe quel téléspectateur...

Manchester United, dos au mur, se lançait à l'attaque. Mais il ne parvenait même pas à égaliser dans le quart d'heure restant. Les Red Devils laissent donc leur voisin Manchester City conserver la tête de la Premier League après cette surprenante défaite à domicile face à Sheffield, qui a de son côté conquis sa première victoire à l'extérieur cette saison, la 2e au total !

Dans l'autre rencontre, Leicester démarrait fort, imposant son rythme et son pressing habituel sur la pelouse d'Everton. Malgré un Maddison encore inspiré techniquement sur quelques actions témoignant de sa classe, Leicester concédait l'ouverture du score sur un bijou de James Rodriguez, qui enroulait pied droit, une fois n'est pas coutume, et clouait Schmeichel sur sa ligne (1-0, 30e). Solide, Everton embêtait considérablement les Foxes, qui égalisaient cependant en deuxième période, grâce à Tielemans... et à Pickford (1-1, 68e). Le gardien anglais n'était ainsi pas exempt de tout reproche sur la frappe du Belge qu'il laissait échapper au fond des filets.

