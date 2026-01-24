Inter Milan : remplacé après 30 minutes et sifflé par les tifosi, Luis Henrique a vécu une terrible soirée

L’Inter a vécu une drôle de soirée en ouverture de cette 22e journée de Serie A. Vainqueur de Pise 6-2, le club milanais a pris 6 points d’avance en tête du championnat avant les autres rencontres du week-end. Après 23 minutes de jeu pourtant, il n’y avait pas de quoi sourire. Les Nerazzurri étaient alors menés 0-2 à domicile par une équipe lanterne rouge au classement après le doublé de Moreo. Il fallait changer quelque chose, et c’est Luis Henrique qui a servi de fusible.

La suite après cette publicité

Aligné en piston droit du 3-5-2, l’ancien Marseillais a été copieusement sifflé à sa sortie du terrain à la 34e minute, remplacé par Dimarco. Il venait de perdre 11 ballons sur son court temps de jeu et a affiché un déchet technique très frustrant. À sa décharge, il n’y avait pas grand monde à sauver à l’Inter à cet instant de la rencontre. Mais comme souvent depuis son arrivée en Italie, il a cristallisé les tensions et il a un peu pour tout le monde.

Son remplacement a tout changé

«Ce changement reflète mon analyse de l’attaque adverse, la qualité des centres que nous devions effectuer face à une défense regroupée, justifiait Christian Chivu après la rencontre. À 0-2, il nous fallait plus de qualité, surtout sur le côté gauche. Je défends Luis Henrique car il est l’un de nos atouts, et c’est normal de le faire pour ce qu’il a montré, malgré les étiquettes et le bruit médiatique autour de lui.» Reste qu’après sa sortie, le visage de l’Inter s’est transformé.

La suite après cette publicité

3 minutes plus tard, le club lombard obtenait un penalty, transformé par Zielinski, et sur lequel Dimarco était impliqué. L’entrant était encore à la baguette sur ce centre millimètre pour Lautaro Martinez, auteur de l’égalisation à la 41e. L’Inter prenait même l’avantage avant la pause par Esposito, reversant son adversaire en 8 minutes. Dimarco a même marqué en seconde période, confirmant que ce changement a, à lui seul, transformé la physionomie de ce match.

«Il faut soutenir ce garçon»

Un terrible désaveu pour Luis Henrique, défendu par son coach. «Les supporters sont conditionnés par ce qu’ils lisent, voient et entendent. Ils ne lui pardonnent rien et ce n’est pas juste : si un joueur est en difficulté, il faut le soutenir. Les supporters ont le droit de faire ce qu’ils veulent, mais il faut soutenir ce garçon.» L’Inter avait repris espoir avec l’ancien Marseillais, après des débuts compliqués, il semblerait qu’il soit retombé dans ses travers.