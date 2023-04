FC Barcelone - Real Betis : les compositions officielles

Pour le compte de la 32ème journée de Liga, le FC Barcelone reçoit le Real Betis ce samedi à 21h au Spotify Camp Nou (suivez la rencontre en direct sur FM). Le Barça peut maintenir son avance de 11 points sur le Real Madrid et se rapprocher du titre en cas de victoire contre les Verdiblancos. Dans un Camp Nou devenu forteresse cette saison avec seulement deux défaites TCC, le Barça doit l’emporter pour regagner un titre qui leur échappe depuis 2019. Malgré un contenu qui rend certains observateurs sceptiques, les résultats sont là sur la scène nationale, première étape avant de regagner le succès sur la scène européenne. De son côté le Real Betis de Manuel Pellegrini continue d’être une place forte en Espagne avec une 6ème place au classement et une entrée provisoire dans le top 5 en cas de victoire ce samedi soir bien que la tâche va être difficile. Avec seulement deux victoires sur les dix derniers matchs, les Verdiblancos doivent inverser la tendance pour se qualifier encore une fois pour une compétition européenne la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Pour bien finir la saison avec cette réception du Real Betis, Xavi garde son 4-3-3 avec Christensen de retour dans la charnière centrale avec Araujo. Busquets, De Jong et Pedri au milieu accompagnés par Gavi. Et Lewandowski à la pointe de l’attaque. Manuel Pellegrini est lui aussi dans la continuité et fait toujours confiance à son 4-2-3-1 malgré l’absence de Fekir, blessé jusqu’à la fin de la saison. C’est Ayoze Pérez qui sera à la place du français derrière Willan José. Guardado et Rodriguez dans le double pivot, Montoya et Miranda sur les côtés de la défense.

À lire

Raphinha marque à son tour, le Barça prend le large contre le Betis !

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christense, Baldé - De Jong, Busquets (cap.), Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Betis : Rui Silva - Montoya, Pezzela, Felipe, Miranda - Rodriguez, Carvalho - Luiz Henrique, Pérez, Canales (cap.) - José.