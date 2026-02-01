Menu Rechercher
PSG : la réaction à chaud de Matvey Safonov après la victoire contre Strasbourg

Par Aurélien Macedo
Matvey Safonov @Maxppp
Strasbourg 1-2 PSG

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a repris son fauteuil de leader en Ligue 1. Vainqueur 2-1 sur la pelouse de Strasbourg, le club francilien a réalisé une prestation sérieuse malgré certaine difficulté et l’exclusion d’Achraf Hakimi qui l’a réduit à dix.

Après la rencontre, Matvey Safonov, le gardien francilien a livré son constat auprès de Ligue 1+ : «oui je pense qu’on avait été mieux même si c’était un match difficile contre un solide adversaire. Cela a été très nerveux en fin de match, le plus important, c’est qu’on a gagné.»

