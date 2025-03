Antoine Griezmann encore au cœur de la tourmente

Il n’est plus en équipe de France, mais Antoine Griezmann continue à faire parler de lui, même en période de trêve internationale. Et cela ne concerne évidemment pas les Bleus, mais bien sa situation en club, du côté de l’Atlético de Madrid. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de 33 ans (34 ce vendredi) est dans le dur sportivement et s’est effacé dans une période où son équipe avait le plus besoin de lui. Sa double confrontation manquée face au Real Madrid en Ligue des champions et sa prestation insipide dans le choc face au Barça en Liga ont alerté la direction madrilène.

Selon les informations de Sport, l’Atlético de Madrid est inquiet concernant la situation du Français, auteur de 16 buts et 5 passes décisives cette saison. Depuis sa blessure à la cheville survenue la saison dernière, Griezmann semble avoir perdu de sa superbe. Dans les hautes sphères des Colchoneros, on craint qu’Antoine Griezmann ait déjà commencé à tourner la page Atlético de Madrid et qu’il pense plus à son avenir en MLS. Joueur le plus utilisé par Diego Simeone cette saison et toujours irréprochable sur le terrain dans l’attitude, Griezmann a perdu en influence au sein du vestiaire des Colchoneros.

Griezmann pense déjà à la MLS

Surtout, le Français ne cache pas qu’il souhaite régler rapidement la question de son avenir. Selon les indiscrétions de AS, Antoine Griezmann va communiquer sa décision à sa direction dans les prochains jours. Si son entourage continue de dire que le joueur n’a pas encore tranché, l’Atlético de Madrid estime qu’il a déjà acté qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2026 et c’est ce qui agace en interne. Il souhaite dès à présent rejoindre la MLS et plus précisément le club de Los Angeles FC où évoluent Olivier Giroud et Hugo Lloris, mais il garde un faux suspens que le club n’apprécie pas spécialement.

D’après Sport, les Colchoneros, reconnaissants pour la carrière du joueur, veulent lui préparer un bel hommage avec des fans qui commencent, par contre, à le pointer du doigt pour son niveau. Dans ce sens, le club a récemment refusé d’envoyer l’ancien Barcelonais devant la presse pour évoquer l’élimination face au Real Madrid et la défaite contre le Barça. Un choix assumé pour ne pas créer une cassure plus profonde entre le joueur et les supporters «qui commencent à montrer un certain ressentiment envers le joueur». Après avoir manqué sa sortie il y a quelques années, Griezmann ne doit pas se manquer cette fois. Les Madrilènes ne le pardonneront pas une deuxième fois.