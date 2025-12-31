Menu Rechercher
Barça : Manchester City a fixé le prix de Nathan Aké

Nathan Aké sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Le Barça étudie plusieurs pistes pour renforcer sa défense centrale, fragilisée par la longue absence d’Andreas Christensen et dans l’attente de clarifications autour de Ronald Araujo. Le club dispose d’un léger marge salariale et cherche en priorité un défenseur gaucher expérimenté d’après Mundo Deportivo. Dans ce contexte, le nom de Nathan Aké circule. À 30 ans, le Néerlandais du Manchester City joue moins cette saison et pourrait envisager un départ afin de retrouver de la continuité avant le prochain Mondial.

Cependant, l’opération s’annonce complexe. Sous contrat jusqu’en 2027, Aké perçoit un salaire élevé et Manchester City privilégie un transfert plutôt qu’un prêt, avec un prix estimé autour de 20 millions d’euros. Une somme difficile à assumer pour le Barça, d’autant que l’impact sur la masse salariale reste important. Malgré un profil correspondant aux attentes blaugrana, le défenseur reste pour l’instant une piste parmi d’autres sur le marché.

