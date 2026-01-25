OM : Quinten Timber a déjà marqué les esprits !

Grosse victoire marseillaise face à Lens samedi soir (3-1). Les Marseillais ont effectivement frappé un gros coup en s’imposant face aux Sang-et-Or, revenant au passage à cinq petites unités de leur rival du soir. Un message clair envoyé à la Ligue 1, et après le match, Roberto De Zerbi en a d’ailleurs profité pour bomber le torse : « c’est à vous de dire si on joue bien ou pas. Moi, j’ai mon idée. Je sais comment on a joué. Je sais que depuis 1970-1971, Marseille ne marquait pas comme cette saison (…) Cela fait 56 ans que Marseille ne marquait pas autant après 20 matchs. C’est à vous de décider si on joue bien, si on joue mal. Je n’ai pas à vous convaincre ».

Ce match était aussi l’opportunité de voir les nouvelles recrues olympiennes à l’œuvre. Ethan Nwaneri, tout juste arrivé d’Arsenal, a vite marqué les esprits avec un but et une copie plus que satisfaisante. Tranchant devant, il aura été audacieux, toujours disponible, très intéressant entre les lignes, suscitant donc d’énormes espoirs pour la suite de la saison. Il a même été élu homme du match par notre rédaction, avec un joli 7,5/10.

Une première encourageante

Et l’autre nouveau visage marseillais, Quinten Timber, a lui aussi montré de belles choses. En 75 minutes, le Néerlandais a prouvé qu’il sera un box to box très utile pour Roberto De Zerbi, étant le garant de l’équilibre au milieu et toujours très généreux dans ses efforts défensifs, en plus d’avoir également montré quelques détails de qualité balle au pied. Bluffé par le Vélodrome - « c’était incroyable. On me l’avait dit avant le match », a-t-il confié à DAZN - il a lui reçu un solide 6,5/10 dans nos notes du match, et a aussi été plutôt encensé.

« L’ancien du Feyenoord a affiché d’emblée sa personnalité ballon au pied, mais a oublié de frapper », indique de son côté La Provence, qui a attribué un 6/10 au milieu de terrain néerlandais. « À peine arrivé, le Néerlandais a été titularisé et il n’a pas déçu. Il a apporté beaucoup d’agressivité et de détermination dans toutes ses interventions, grattant plusieurs ballons », indique de son côté L’Equipe, qui a mis un joli 7/10 au joueur. Des débuts prometteurs donc, à confirmer contre Bruges en Ligue des Champions en milieu de semaine…