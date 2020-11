PSG : Carlo Ancelotti réagit au titre de meilleur entraîneur de l'histoire du club

Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti était élu meilleur entraîneur de l'histoire du Paris SG au sortir d'une consultation auprès des supporters parisiens organisée pour les 50 ans du club. Interrogé ce mardi par France Football, le technicien italien, aujourd'hui à la tête d'Everton, s'est exprimé à ce sujet. Avec humour, détachement et respect comme à son habitude.

«D’abord, j’ai été surpris car je n’ai pas passé énormément de temps à Paris. Ensuite, c’est un grand honneur de savoir que j’ai laissé cette trace dans le cœur des gens. Très honnêtement, c’est une période formidable. La seconde saison, on a gagné le titre et été éliminé par le Barça en quart de finale de Ligue des Champions sans avoir perdu (2-2, 1-1). Mais j’ai été surpris d’être choisi parmi d’autres qui ont beaucoup apporté au club comme Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Artur Jorge, Luis Fernandez…», a-t-il lâché, expliquant qu'il trouvait son ancienne écurie «sur le bon chemin pour remporter la Ligue des Champions» et qu'elle a manqué «simplement un peu d’expérience. Un peu de ce qu’on appelle la tradition, également» lors du Final 8 de C1. «Ils ont eu, aussi, la malchance de rencontrer une équipe irrésistible, qui gagnait tous ses matches», a-t-il analysé.