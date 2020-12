FIFA-The Best 2020 : Manuel Neuer meilleur gardien

La suite après cette publicité

La cérémonie FIFA-The Best se déroule actuellement, par visio-conférence. Après Sarah Bouhaddi du côté des filles, c'est au tour de Manuel Neuer d'être désigné meilleur gardien chez les garçons.

Le gardien international allemand est revenu au meilleur niveau avec le Bayern Munich en 2020, avec bien sûr la conquête de la Ligue des Champions. Le portier de 34 ans a admis avoir vécu l'un de ses plus belles années.

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! 🧱



🔴 @FCBayern | @DFB_Team 🇩🇪 pic.twitter.com/zMxnikK3Bh