Stade Rennais : Frederic Massara s’active déjà en coulisse !

Novembre 2022. Frederic Massara est sacré meilleur directeur sportif de l’année aux Globe Soccer awards en compagnie de son compère Paolo Maldini. Une manière de récompenser son travail efficient du côté de la cité Lombarde qui a permis à l’AC Milan de retrouver les sommets de la Serie A. Rafael Leao, Ismaël Bennacer, Frack Kessié, Simon Kjaer, Yacine Adli, Pierre Kalulu et bien d’autres sont de belles réussites de son recrutement. Bien évidemment, il y a eu quelques couacs et une fin de mandat terminée en 2023 sous fond de désaccords profond avec le propriétaire du club italien, Gerry Cardinale, homme clé du fonds d’investissement RedBird Capital Partners. Ce dernier ayant décidé de miser sur d’autres personnes pour mener à bien le projet milanais.

Après une longue expérience en Italie du côté de Palerme et de la Roma où il avait fait venir de sacrés joueurs à l’époque (Pastore et Illicic à Palerme, Lamela, Pjanic, Marquinhos, Benatia et Manolas à la Roma), Frederic Massara, comme nous l’avions révélé il y a quelques jours, débarque à Rennes avec des fonctions sportives claires de directeur sportif et désormais seul aux commandes. Forgé d’une solide expérience aux côtés notamment de Monchi, Walter Sabatini et Paolo Maldini, le natif de Turin parle plusieurs langues dont le français, connaît bien le football français et a souvent recruté des joueurs tricolores à Rome et à Milan.

Frederic Massara déjà au travail !

Selon nos informations, le franco-italien (francophone par sa mère qui est originaire d’Avignon) est déjà au travail depuis plusieurs jours. Et le chantier rennais est immense. Avec une très décevante 10e place en Ligue 1, une première depuis 2018-19, le club breton va subir de profonds bouleversements au niveau d’un effectif construit par Florian Maurice et qui a montré clairement ses limites tout au long de la saison.

Le chantier est immense à tous les postes, à commencer par la défense puisque Wooh, Omari, Assignon, Theate pourraient quitter les Rouge et Noir cet été pour laisser de la place pour stabiliser et apporter de l’expérience à une défense qui a encaissé 46 buts la saison passée. Au milieu de terrain aussi, il y a bien trop de joueurs. Avec Julien Stephan, Massara va devoir procéder à une vaste revue d’effectif et tous ne resteront pas. Désiré Doué, cible de nombreux clubs européens dont le PSG va être difficile à conserver. Enfin en attaque, nul doute que l’ancien boss de l’AC Milan va apporter du sang neuf. L’attaquant turc, Yildirim, un choix de Florian Maurice, qui n’a pas marqué un seul but en 21 apparitions de L1 risque d’en faire les frais et être poussé vers la sortie.

Massara, dont la réputation est celui d’un homme qui ne dort pas, va devoir activer tous ses réseaux et faire preuve d’une sacrée dose de malice et de persuasion pour remodeler l’effectif du Stade Rennais. Enfin quid de sa relation avec Julien Stephan, dont le poste a été sacrément fragilisé avec une fin de saison catastrophique (6 défaites lors des 9 derniers matches de L1). Une chose est sûre, l’été s’annonce bouillant en Bretagne…