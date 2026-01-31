PL : Chelsea renverse West Ham grâce à Liam Rosenior

Chelsea a signé une victoire renversante contre West Ham (3-2) à Stamford Bridge lors de la 24ᵉ journée de Premier League. Complètement dominés en première période et menés 2-0 après des réalisations de Bowen et Summerville, les Blues ont tout changé au retour des vestiaires. Les ajustements tactiques de Liam Rosenior et ses choix forts à la pause ont transformé le visage de l’équipe. Plus agressifs et mieux organisés, les Londoniens ont réduit l’écart par João Pedro (1-2, 57e), avant d’égaliser grâce à Marc Cucurella (2-2, 70e), entrés en jeu à la pause. Enzo Fernández a finalement offert la victoire dans le temps additionnel.

Grâce à ce succès arraché, Chelsea remonte provisoirement à la 4ᵉ place du championnat, confirmant sa montée en puissance sous la direction de Rosenior. À l’inverse, West Ham poursuit sa mauvaise série et reste englué dans le bas du classement. La rencontre a aussi été marquée par une fin de match tendue, avec l’expulsion de Jean-Clair Todibo qui a étranglé Joao Pedro, symbole de la frustration des Hammers après avoir laissé filer un match qu’ils semblaient maîtriser.