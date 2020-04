Premier League : le président de la Fédération néerlandaise pessimiste pour la fin de saison

L'Eredivisie est le premier championnat majeur en Europe à annoncer une fin de saison prématurée en raison de la pandémie de coronavirus. Ce scénario pourrait s'appliquer sur d'autres championnats, bien que pour l'instant aucune décision n'a été prise. Le président de la Ligue néerlandaise (KNVB), Just Spee, s'est lui montré sceptique sur la fin de la Premier League.

« Le Royaume-Uni conservera un morceau d'espoir tant qu'il sera là, mais en réalité, les chances de terminer la saison de Premier League sont minces. La saison anglaise aura besoin d'un certain nombre de semaines pour se terminer et je doute qu'il y aura assez de temps. Voir ce qui se passe avec des choses reportées de semaine en semaine, ce n'est probablement pas réaliste », a-t-il expliqué des propos rapportés par The Guardian. Le championnat anglais compte bien contredire ces propos. Une reprise pourrait avoir lieu le 8 juin et neuf journées doivent encore être disputées.