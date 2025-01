OM : Geronimo Rulli donne le nom du meilleur gardien au monde

Auteur d’un début de saison fabuleux à l’OM, Geronimo Rulli n’a pas tardé avant d’entrer dans le cœur des supporters marseillais. Ce vendredi, l’international argentin était justement présent en conférence de presse, à deux jours d’affronter Nice. Il a notamment mis des mots sur sa forme du moment, en expliquant qu’Emiliano Martinez, qu’il considère comme le meilleur gardien du monde, avait joué un rôle.

«Je l’ai déjà dit, je le répète, je fonctionne à la confiance, quand je suis soutenu, je peux donner le maximum. C’est ce que je fais. Je suis heureux ici. Je travaille tous les jours pour essayer d’atteindre mon meilleur niveau. Je me sens très à l’aise dans tous les aspects. Je remercie tout le monde. Le meilleur gardien du monde, c’est mon compatriote Dibu Martinez, et il m’aide à atteindre ce niveau. C’est un ami et un frère pour moi», a indiqué le champion du monde 2022.