Le FC Barcelone a un plan radical pour sauver Clément Lenglet

Cinquième de Premier League, Aston Villa réalise un bon début de saison. En effet, les Villans totalisent actuellement 22 points (7 victoires, 1 nul et 3 défaites). Ils sont également bien partis en Ligue Europa Conférence (2 victoires et 1 défaite). La seule ombre au tableau est finalement l’élimination en Carabao Cup. Mais Unai Emery et ses hommes sont globalement encensés depuis le début de cet exercice 2023-24. Toutefois, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain ne fait pas que des heureux au sein de son effectif.

Lenglet joue très peu

En effet, Clément Lenglet (28 ans) connaît quelques difficultés. Après une saison en prêt du côté de Tottenham, le défenseur central français est retourné au FC Barcelone durant l’été. Longtemps, on a cru qu’il retournerait chez les Spurs. Mais c’est finalement du côté de Birmingham que l’ancien joueur de Séville a posé ses valises. Prêt et motivé à relever ce nouveau challenge, il espérait aider les Villans en apportant ses qualités et son expérience du haut niveau. Mais Lenglet n’a pas vraiment eu la chance de montrer ce dont il est capable.

Unai Emery ne l’a pas encore utilisé en Premier League (0 minute jouée en 11 journées). En revanche, l’Espagnol lui a donné du temps de jeu en Ligue Europa Conférence. Il a été titularisé lors des trois premières journées. Et à chaque fois, il a joué les rencontres en intégralité (270 minutes de jeu). Mais c’est forcément insuffisant pour un joueur de ce calibre, qui n’oublie pas l’équipe de France et l’Euro 2024. Tout cela inquiète aussi le FC Barcelone, club où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

Le Barça veut le sortir de sa galère

Selon Sport, la gestion du Français laisse perplexe les Culés. D’autant qu’Aston Villa avait insisté pour le recruter. Les Catalans, qui ont pris en charge une partie de son salaire car ils estimaient qu’il pourrait prendre de la valeur en Premier League, envisagent de le sortir de la galère en janvier. Les dirigeants pensent à casser son prêt si cela est possible et à l’envoyer au sein d’un club de Liga afin qu’il joue et que sa valeur marchande ne baisse pas trop. En juin dernier, elle était estimée à 10 millions d’euros selon le site spécialisé transfermarkt. Un prix qui a dû légèrement baisser après son début de saison.

Mais Clément Lenglet, comme Aston Villa d’ailleurs, estime qu’il peut inverser la tendance et s’imposer selon Sport. Ce n’est visiblement pas ce que pense le Barça, qui assure déjà ses arrières. Le média catalan indique que le club blaugrana pourrait tenter de le placer cet hiver au Betis, qui a besoin d’un défenseur central. Il reste à savoir quelle sera la position des Villans, qui apprécient son professionnalisme, et du joueur. L’été dernier, Lenglet, qui devrait être titulaire demain en C4 face à Alkmaar, avait refusé une belle proposition d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Il aura donc son mot à dire cet hiver. Un beau casse-tête en perspective !