Le coup de gueule de Ronald Koeman fait trembler la Catalogne, la somme monstrueuse que réclame Mino Raiola pour Gianluigi Donnarumma

Chelsea prêt à des folies pour Harry Kane

En Angleterre, la course au top 4 s'annonce incroyable ! En effet, dimanche aura lieu l'ultime et dernière journée de Premier League et il y aura forcément des déçus comme le résume The Guardian, sur sa Une ce matin. Le droit à l'erreur est interdit pour Chelsea, Liverpool ou encore Leicester. Pour le moment, les Blues et les Reds sont en ballottage favorable à une qualification à la prochaine Ligue des champions. Mais ce n'est pas seulement ce qui nous intéresse sur la Une du quotidien anglais ce matin. Depuis quelques jours, le royaume de Sa Majesté vit au rythme des rebondissements liés à l'avenir d'Harry Kane. Le buteur de Tottenham a fait part de ses envies d'ailleurs et forcément, cela attise les convoitises. Et c'est Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, qui s'est positionné publiquement sur l'international anglais. «Si vous trouvez un coach dans le monde qui n'aimerait pas avoir Harry Kane dans son équipe, rappelez-moi. J'aimerais parler avec ce gars et entendre ses idées sur la manière de marquer et d'attaquer. Tout le monde adore Harry Kane mais soyons très, très clairs, c'est un joueur de Tottenham.» Sauf que les Blues ont bel et bien une idée pour tenter de convaincre les Spurs de lâcher leur joueur. Chelsea voudrait monter un échange ambitieux en cédant Kepa Arrizabalaga ou Tammy Abraham pour s'offrir Kane. De quoi faire craquer Tottenham ? Pas sûr, car le club de Daniel Levy ne veut pas vendre à la concurrence en Premier League. Surtout que selon le Daily Express, Harry Kane, lui, se voit à Manchester City aux côtés de Kevin de Bruyne. Tout comme le Daily Telegraph l'indique, Tottenham veut résister à tout transfert vers ses principaux rivaux londoniens… Le feuilleton, ne fait que commencer !

Koeman s'en prend à ses dirigeants et à la presse

En Espagne, si Madrid vibre pour le titre de champion qui se profile dans la capitale, à Barcelone, c'est la soupe à la grimace. Et Ronald Koeman est d'ailleurs sorti de sa réserve hier, pour pousser un sacré coup de gueule. Comme l'indique Mundo Deportivo sur sa Une, le technicien néerlandais du Barça demande «plus de respect.» L'entraîneur lance un message clair au club à la veille du dernier match de championnat, que ne jouera pas Lionel Messi. «Vous devez respecter davantage votre entraîneur et vos joueurs, trop de choses sortent qui ne devraient pas sortir. Les joueurs ne méritent pas ce genre de traitement, les choses auraient pu être faites différemment. Je sais qu'il y a beaucoup de pression ici et je l'accepte, mais parfois, je pense que cette culture des médias impliqués dans le futur de l'entraîneur est trop présente ici, c'est irrespectueux, selon moi.» Une sortie remarquée qui fait aussi les gros titres de Sport ce matin qui y voit une fin de saison «triste», alors que le Barça n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Le quotidien insiste sur les plaintes de Koeman au niveau du manque de soutien : «je n'ai pas ressenti la confiance du club depuis un mois». Voilà qui est clair et qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir du Néerlandais sur le banc du Barça !

Raiola réclame une somme folle pour Donnarumma !

On termine ce tour de la presse en Italie où c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo qui est sur toutes les lèvres. Alors que la Juventus va jouer son avenir européen lors de l'ultime journée face à Bologne, le quintuple ballon d'or lie son avenir à celui de la Vieille Dame à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ce que nous apprend le Corriere dello Sport ce matin avec ce titre : «le dernier de Cristiano» ! «Il est prêt à quitter la Juve s'il n'y a pas de C1», annonce le quotidien transalpin. Le droit à l'erreur est interdit pour les Bianconeri car cela pourrait avoir de lourdes conséquences… Enfin, on termine également avec un peu de mercato en Une de la Gazzetta dello Sport qui veut sauter sur la belle affaire Gianluigi Donnarumma. Surtout pour Mino Raiola, son agent. «Le gardien en fin de contrat avec l'AC Milan veut rester mais il y a des obstacles et une maxi commission de 20 M€ pour son représentant…» Là aussi, le mercato s'annonce bouillant !