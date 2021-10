Ligue 1 : Montpellier et Strasbourg se neutralisent

Suite de cette 9e journée de Ligue 1 avec la rencontre entre Montpellier et Strasbourg. Sur trois matches de suite sans victoire, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se devaient de réagir contre une équipe qui commence à trouver ses marques dans ce championnat avec son nouvel entraîneur, Julien Stéphan, mais encore en proie à un certain manque de régularités. Si Caci était préféré à Lienard en piston gauche, Ajorque jouait avec Gameiro devant. En face, l'homme à tout faire Savanier évoluait en soutien de Mavididi, Germain, épaulé par Mollet.

Ce quatuor offensif se mettait rapidement en évidence face à des Alsaciens un peu endormis en ce début de rencontre. Car après une première salve de Gameiro hors cadre (11e), Savanier alertait Germain d'un long ballon, qui remisait vers Mollet, dont la reprise puissante du gauche en demi-volée faisait mouche (1-0, 12e). Montpellier démarrait bien cette rencontre mais retombait, comme souvent depuis la reprise de cette saison, dans un faux rythme. Savanier semblait bien seul dans cet entrejeu et commençait même à surjouer un peu face aux manques de mobilité de ses partenaires.

2e but pour Gameiro cette saison

Le Racing augmentait son niveau de jeu aussi et se montrait toujours un peu plus dangereux au fil des minutes. Souquet devait même sauver son camp quand Gameiro offrait une balle de but à Ajorque, seul au second poteau (22e). On retrouvait les deux hommes quelques instants plus tard mais en échangeant les rôles. Après un bon travail de Sissoko, Ajorque remisait intelligemment vers Gameiro dont le contrôle du gauche lui permettait de frapper du droit hors d'atteinte de Sakho pour égaliser d'un tir imparable au premier poteau (1-1, 28e).

Ce 2e but de l'international français remettait tout le monde à égalité. Un score plutôt logique à la pause de cette rencontre animée et très équilibrée. Strasbourg repartait bien après le retour au vestiaire mais manquait de clairvoyance et de justesse dans les 30 derniers mètres. Les Héraultais répondaient par une belle montée en puissance de Sakho notamment, une tête ratée de Germain (60e) mais aussi un raid individuel de Savanier (63e). La rencontre prenait des allures de Far West entre deux équipes qui se livraient de plus en plus.

Souvent coupés en deux, les collectifs montpelliérains et strasbourgeois échangeaient coup pour coup, à l'image de ce service de Sissoko pour Gameiro, dont la reprise mourrait au pied du poteau (64e). Il y a également eu cette petite frayeur avec cette mauvaise passe en retrait de Chotard pour Omlin (74e) mais ce sont bien les locaux qui semblaient terminer plus fort, à l'image de cette tentative de Germain (76e). Une dernière passe de Chotard dans le dos de Djiku provoquait une dernière frayeur dans la défense alsacienne, sans toutefois faire bouger le score, qui en restait à ce 1-1. Après ce résultat nul, les deux équipes restent dans le ventre mou.

