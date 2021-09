Le bilan du mercato de l'OM

Pablo Longoria avait un travail dantesque en fin de saison dernière. En effet, il devait rebâtir quasiment totalement un effectif puisque six éléments, dont Florian Thauvin et Valère Germain étaient en fin de contrat. Jorge Sampaoli, on le sait, est très exigeant et Longoria ne pouvait pas se rater.

Ainsi, très rapidement, l'OM a enchaîné les recrues. Leonardo Balerdi a finalement été acheté au Borussia Dortmund après son année en prêt. Gerson, le milieu de Flamengo, priorité de Jorge Sampaoli, est arrivé aussi tout comme Luan Peres, le défenseur de Santos. Mais ce n'est pas tout. Pau Lopez, le portier de l'AS Roma, est venu pour concurrencer Steve Mandanda et Cengiz Ünder faire oublier Florian Thauvin.

Après le feu, le calme

Konrad de la Fuente, l'Américain du Barça B, est arrivé aussi. Le président de l'OM a aussi réussi à obtenir deux joueurs d'Arsenal en prêts : William Saliba et Mattéo Guendouzi. C'est avec toutes ces recrues que l'OM a terminé sa préparation et donc pu débuter sa saison. Un début de marché complètement fou.

Sauf qu'ensuite, ça s'est un peu compliqué. Sampaoli ne cessait de le répéter : il voulait doubler tous les postes, plus les trois gardiens donc un squad de 23 hommes. Dans son effectif, il n'y avait toujours pas de latéral droit et la piste la plus chaude était Pol Lirola de la Fiorentina, qui avait fini la saison dernière en prêt à l'OM. Finalement, après des semaines de négociations intenses, l'OM a arraché sa signature (23 août). Amine Harit, lui, doit aussi rallier les rangs de l'OM, mais pour le moment, la DNCG bloque son prêt puisque les Marseillais s'étaient engagés à céder des joueurs.

Toujours pas de ventes significatives

Justement, les départs dans tout cela ? Pablo Longoria s'est heurté au même problème que ses prédécesseurs. Hiroki Sakai a bien été vendu au Japon (1,5 M€) et Maxime Lopez a rapporté 2 M€ en signant définitivement à Sassuolo. Mais c'est tout. Kevin Strootman est prêté à Cagliari, Nemanja Radonjic à Benfica et Dario Benedetto à Elche.

Inutile de dire qu'on attendait beaucoup de ce dernier jour chez les supporters phocéens. L'officialisation d'Amine Harit, l'arrivée d'un attaquant puisque Milik est blessé et qu'il ne reste que le seul Bamba Dieng devant (mais qui n'a quasiment pas joué les quatre premières journées) étaient donc attendues. Mais rien ne s'est passé. Et pour cause, l'OM devait vendre. On a bien pensé, à un moment que ça s'accélérerait.

Kamara et Caleta-Car n'ont pas voulu partir

En effet, Wolverhampton et Newcastle étaient sur Boubacar Kamara, mais le milieu de terrain n'était pas emballé par les deux projets et reste donc. Il devrait prolonger avant de quitter le club l'année prochaine, très probablement. Duje Caleta-Car était lui aussi annoncé partant. Mais il a décidé que Valencia et l'Angleterre, en tout cas les clubs qui le voulaient, n'étaient pas assez bien pour lui.

Ce qui a donc bloqué le marché de Pablo Longoria. Il y a eu du très bien en tout début et ensuite l'OM a été rattrapé par le fait de devoir vendre. Ce qui n'a jamais vraiment été une spécialité. Jorge Sampaoli va devoir faire avec un effectif relativement déséquilibré, au moins jusqu'en janvier...